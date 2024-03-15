الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تستضيف مركز بحوث وتطوير الفلزات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات والوفد المرافق له. 

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يأتي ذلك بهدف تعظيم الاستفادة وإضافة مجالات جديدة فى التعاون مع مركز البحوث التكنولوجية في جامعة حلوان ومناقشة آليات  لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء في المجالات البحثية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة المتعلقة بالفلزات واستغلال الموارد المتاحة لدى الجانبين بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتعزيز العلاقات مع المراكز البحثية

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية تعزيز الشراكات البحثية والتكنولوجية مع الجهات المعنية، قائلاً: "نحن نسعى جاهدين لتوطيد علاقاتنا مع مختلف المؤسسات والمراكز البحثية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، ويدعم جهودنا في خدمة المجتمع والارتقاء بالبحث العلمي."

حضر اللقاء من جانب الجامعة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فهمي البنداري، مدير مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة ووكيل كلية الهندسة.
ومن جانب مركز بحوث وتطوير الفلزات الدكتور أسامة فؤاد قائم بأعمال أمين عام مركز بحوث وتطوير الفلزات، الدكتور ايمن حمادة رئيس المكتب الفني بمركز بحوث وتطوير الفلزات، الدكتورة علياء سالم منسق وحدة موازنة البرامج والأداء بمركز بحوث وتطوير الفلزات.

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