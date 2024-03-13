فريق جامعة حلوان يشارك فى نهائي مسابقة التحكيم التجاري الدولي

شارك فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في الفعاليات النهائية والختامية لمسابقة التحكيم التجاري الدولي المنظمة من خلال مركز التحكيم التجاري الدولي.

وتقام المسابقة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بدعم من منظمة الأونسيترال الدولية وهيئة الأمم المتحدة وجامعة east Anglia بانجلترا.

أعضاء فريق جامعة حلوان

ويتكون فريق جامعة حلوان من الطلاب: آلاء حسين عيد، وهاجر وحيد الليثي، وعلي محمود، الطلاب بالفرقة الرابعة ببرنامج اللغة الإنجليزية، ومحمود نشأت عبد العليم الفرقة الثالثة ببرنامج اللغة الإنجليزية، وكريم رضا رسلان بالفرقة الرابعة الشعبة العامة.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة دعاء مجدي مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق.

وحضر فريق جامعة حلوان كافة الفعاليات وورش العمل والندوات المقامة من قبل المركز بمناسبة أسبوع التحكيم التجاري الدولي.

وحصل فريق جامعة حلوان بهذه المناسبة على شهادات مشاركة من قبل المركز.

وينظم المسابقة المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) وبرنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي (CLDP).

وتعقد المسابقة باللغة العربية خلال العام الجامعي 2023-2024، ويقوم الطلاب خلال مشاركتهم بتحليل قضية تحكيم افتراضية والاضطلاع بمهام البحث القانوني وإعداد المذكرات والترافع.

ويؤدي كل فريق متنافس محاكاة حقيقية لدور المدَّعِي والمدَّعَى عليه، بتقديم مذكرات كتابية، ومرافعات شفهية، في قضية تحكيم افتراضية، أمام نخبة من المحَكَّمين الدوليين، من شأنها تعزيز البُعْد العملي للمعرفة الأكاديمية التي يتلقاها الطالب خلال رحلته الجامعية.