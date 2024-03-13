رئيس جامعة حلوان يشهد الاحتفالية الخامسة للبحث العلمي 2023

نظم قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة حلوان الاحتفالية الخامسة للبحث العلمي عن عام 2023.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمي

وأشاد رئيس جامعة حلوان بجهود قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، معربا عن فخره حيث يعد احتفال اليوم عيدًا للعلم والعلماء، مؤكدا اهتمام وحرص جامعة حلوان بالارتقاء بالبحث العلمي تماشيًا مع خطة الدولة في دعم علمائها وتحفيز طاقات الباحثين.

وأوضح الدكتور قنديل أن جامعة حلوان تعمل على النهوض بالمنظومة البحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب أن الاحتفال يؤكد على اهتمام إدارة الجامعة وحرصها الشديد على تكريم علمائها البارزين وتشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولي وإثراء البحث العلمي، ، حيث أن البحث العلمي أصبح الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.

وفي هذا السياق تم تكريم الدكتور محمد أحمد غنيم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة للفوز بجائزة جامعة حلوان لشخصية العام 2022-2023.

كما تم الإعلان عن جائزة الرواد لجامعة حلوان حيث فاز بجائزة الرواد في مجال الفنون الدكتور عاطف عبد الحميد الأستاذ المتفرغ بقسم الموسيقى العربية والعميد الأسبق لكلية التربية الموسيقية، وفى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية فازت الدكتورة عايدة عبد الحفيظ الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالمطرية، وفى مجال العلوم الإنسانية والتطبيقية والطبية فاز الدكتور عادل عبد الفتاح الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم .

وتم الإعلان عن الحاصلين على جائزة التميز البحثي للرواد للعام 2022-2023 حيث فازت الدكتورة وفاء عبده محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة بإجمالى 44 بحث .

واعلن عن الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية للعام 2022-2023 حيث فازت فى مجال علوم الرياضة الدكتورة كوثر السعيد الأستاذ المتفرغ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين، كما فاز الدكتور مسعد سيد عويس الأستاذ المتفرغ بقسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين، وفى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية فاز الدكتور محمد صبري محمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بكلية الآداب، وفى مجال الفنون الدكتور محسن سيد الأستاذ بقسم العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية، وفى مجال العلوم التربوية فاز الدكتور محمد عبد الخالق أستاذ أصول التربية المتفرغ بقسم أصول التربية بكلية التربية.

بينما حصل على جائزة الدولة للتفوق (المجلس الأعلى للثقافة) فى مجال الفنون عن العام 2022-2023، الدكتور أحمد محمد عبد الكريم أستاذ بقسم التصميمات البصرية والرقمية بكلية التربية الفنية.

كما أعلن عن الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية( المجلس الأعلى للثقافة)، حيث فاز فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية الدكتور حسين احمد مقداد أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق، وفى مجال الفنون فازت الدكتورة رانيا محمود أبو العزم المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

وجاءت جائزة التفوق العلمي لجامعة حلوان، حيث فاز فى مجال العلوم الانسانية والتطبيقية الدكتورة رشا عبد الله عزام أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية فازت الدكتورة هيام عبده محمد أستاذ ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب.

واعلن عن الحاصلين على الجائزة التشجيعية لجامعة حلوان، وفازت في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية الدكتورة فاتى مصطفى أحمد الأستاذ المساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، وفى مجال العلوم الطبية فازت الدكتورة ياسمين محمد عبد الله الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة.

وجاءت نتيجة الحاصلين على جائزة الكليات الأكثر نشرا للعام 2022، كالتالي، فازت بالمركز الأول كلية العلوم بإجمالي 224 بحث، وفازت بالمركز الثاني كلية الطب بإجمالي 123 بحث، وفازت بالمركز الثالث كلية الهندسة بإجمالي 92 بحث، والمركز الرابع كلية الصيدلة بإجمالي 71 بحث، وفازت بالمركز الخامس كلية التكنولوجيا والتعليم بإجمالى 38 بحث.

وجاءت نتيجة الحاصلين على جائزة الأقسام الأكثر نشرا للعام 2022، فاز بالمركز الأول قسم الكيمياء بكلية العلوم، والمركز الثاني قسم الرياضيات بكلية العلوم، والمركز الثالث قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية الهندسة بحلوان، والمركز الرابع قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، والمركز الخامس قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم.

كما تم الإعلان عن الحاصلين على جائزة الباحثين الأكثر نشرا للعام 2022، وفاز بالمركز الأول الدكتور محمد محمود القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بإجمالى 38 بحث، وفاز بالمركز الثاني الدكتور اسلام حسام الدين المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإجمالى 22 بحث، وفاز بالمركز الثالث الدكتور حسن فؤاد السيد الأستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية هندسة حلوان بإجمالى 17 بحث، والمركز الرابع الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم الأستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإجمالى 14 بحث، والمركز الخامس الدكتورة فاطمة عبد اللطيف هاشم المدرس بقسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية هندسة حلوان بإجمالى 11 بحث.

وجاءت جائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجى للمشروعات البحثية كالتالي فازت بالمركز الأول الدكتورة مها محمد الحلبي أستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية، وفازت بالمركز الثاني الدكتورة سعاد نادى أستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم.

وجاءت نتيجة جائزة التميز البحثي للمبعوثين بالجامعة أو الحاصلين على منحة شخصية حيث فاز بها الدكتور أمير إسماعيل عبد العزيز المدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

هذا وقد تم تكريم الحاصلين على جائزة أحسن الرسائل العلمية بمرحلة الدكتوراه، وكذلك التميز البحثى لطلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعة ، كما تم تكريم أعضاء لجنة الجوائز العلمية، وأعضاء لجنة النشر الدولي، وكذلك المشرفين على الجائزة واللجنة المنظمة للاحتفالية.