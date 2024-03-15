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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي كولومبيا والبرازيل.. إستدعاء نجم النصر

دي لا فوينتي
دي لا فوينتي

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة الأساسية لخوض مواجهتي كولومبيا والبرازيل الوديتين.

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وشهدت قائمة إسبانيا استدعاء إيمريك لابورت نجم النصر السعودي ، فيما ضمت الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: أوناي سيمون ، ديفيد رايا، أليخاندرو ريميرو .

خط الدفاع: داني كارفاخال ، خيسوس نافاس، بورو، لو نورماند ، إيمريك لابورت ، فيفيان ، كوبارسي ، جايا ، جريمالدو .

خط الوسط: رودري ، زوبيميندي ، ميكل ميرينو ، فابيان رويز ، أليكس باينا ، سانست .

خط الهجوم: ألفارو موراتا، نيكو ويليامز ، لامين يامال، خوسيلو ، داني أولمو ، جيرارد مورينو ، أويارزابال، بابلو سارابيا .

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