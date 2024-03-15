دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي كولومبيا والبرازيل.. إستدعاء نجم النصر

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة الأساسية لخوض مواجهتي كولومبيا والبرازيل الوديتين.

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وشهدت قائمة إسبانيا استدعاء إيمريك لابورت نجم النصر السعودي ، فيما ضمت الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: أوناي سيمون ، ديفيد رايا، أليخاندرو ريميرو .

خط الدفاع: داني كارفاخال ، خيسوس نافاس، بورو، لو نورماند ، إيمريك لابورت ، فيفيان ، كوبارسي ، جايا ، جريمالدو .

خط الوسط: رودري ، زوبيميندي ، ميكل ميرينو ، فابيان رويز ، أليكس باينا ، سانست .

خط الهجوم: ألفارو موراتا، نيكو ويليامز ، لامين يامال، خوسيلو ، داني أولمو ، جيرارد مورينو ، أويارزابال، بابلو سارابيا .