سر إختيار ابراهيم دياز لتمثيل المغرب بدلا من منتخب آسبانيا

شهدت الساعات الماضية، نجاح تام لمسؤلي الكرة المغربية، وذلك بعدما توصلوا لاتفاق مع نجم ريال مدريد ابراهيم دياز لتمثيل أسود الأطلس بدلا من منتخب آسبانيا.

ويحمل دياز الجنسية الإسبانية والمغربية، وشارك مع منتخب إسبانيا في مباراة وحيدة كانت ودية في عام 2021، وهو مالم يمنعه من تغيير جنسيته واختياره تمثيل منتخب المغرب.



وكشفت صحيفة ماركا الآسبانية انه من أسباب تفضيل ابراهيم دياز لتمثيل منتخب المغرب، هو استاءه من معاملة الاتحاد الإسباني معه خصوصاً بعد تألقه في الفترة الأخيرة رفقة ريال مدريد.

حيث لم يتواصل معه أي مسؤول من الاتحاد على عكس ما حدث مع لامين يامال لاعب برشلونة الذى ينحدر من أصول مغربية أيضًا ، والذي قال عنه لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا ، أنه مستقبل الماتادور وأنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه.

وتابعت ماركا، وبسبب ازدواجية التعامل، من قِبل مسؤولي الكرة الإسبانية، قرر دياز تمثيل منتخب المغرب، خصوصاً بعد الأداء المشرف لأسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة 2022 التي استضافتها قطر.

وقالت الصحيفة الاسبانية أن مسؤولي الاتحاد المغربي، كانوا أكثر رغبة وجدية في استقطاب اللاعب، عكس الاتحاد الإسباني الذي تجاهل اللاعب تمامًا.

ومن المنتظر أن يستدعي المنتخب المغربي، إبراهيم دياز لصفوفه، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.