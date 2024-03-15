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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد وبوروسيا
أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند

أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الفريق الكروي بنادي أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية امام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني .

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وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا اقيمت ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية وذلك بنظام مفتوح حيث يمكن أن يتقابل أي فريقين من دولة واح

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إنترميلان في دوري الأبطال

دة في ربع النهائي دون قيود على عكس بعض السنوات الماضية.

 

وأجريت القرعة بمشاركة الـ 8 فرق المتاهلبة لدور الثمانية وهم: مانشستر سيتي وآرسنال ( إنجلترا) ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ( إسبانيا) بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ( المانيا )، باريس سان جيرمان (فرنسا)، كما يشهد الحفل ذاته إجراء قرعة الدور نصف النهائي للبطولة.

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