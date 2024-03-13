تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتليتكو مدريد في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: باستوني - دي فري - بافارد.

الوسط: ماركو - مختاريان - تشالهانوجلو - باريلا - دومفريس.

الهجوم: تورام - لاوتارو مارتينيز.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: دي خينارو - أوديرو - أتشيربي - بوشانان - دارميان - كلاسين - فراتيسي - أسلاني - سار - ستانكوفيتش - سانشيز - بيسييك.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر ان تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

