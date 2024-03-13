تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إنترميلان في دوري الأبطال

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره إنترميلان مساء اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب أنتهت بهدف نظيف على ملعب جيوزيبي مياتزا.

ينتظر أتلتيكو مدريد مهمة صعبة أمام فريق قوي ومتمرس مثل الإنتر تحت قيادة مدربه إنزاجي، وسيحتاج الأتلتي لتسجيل هدفين للعبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال.



يعتمد أتلتيكو مدريد على أبرز نجومه على رأسهم ألفارو موراتا، وممفيس ديباي وكوكي ويأمل الأتلتي في فك شفرة الفريق الإيطالي.



بينما يعول إنترميلان على لاوتارو مارتينيز، وماركوس تورام، هاكان، ونيكولاس باريلا، وديماركو، خلفهم دي فري، وبافارد والحارس المتألق يان سومر.



مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد تنطلق في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports بشكل حصري على قنواتها.



تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إنترميلان:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في الدفاع: مولينا، ستيفان سافيتش، باوليستا، ماندافا، صامويل لينو

في الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، بابلو باريوس

في الهجوم: ممفيس ديباي، ألفارو موراتا