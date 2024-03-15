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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سقوط لاعب المقاولون العرب في التدريبات بعد بلع لسانه

محمود مانجا
محمود مانجا

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والتي أقيمت أمس سقوط اللاعب محمود مانجا لاعب خط وسط الذئاب بشكل مفاجي خلال المران الجماعي.

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وأكد الجهاز الطبي ان اللاعب تعرض لبلع لسانه وتم إجراء الاسعافات الأولية ونقله للمستشفى وحالته حاليا مستقرة.

وفي سياق متصل تعرض أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر إلي أزمة قلبية حادة بعدما سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الإسكندرية في مباراة فريقه أمام الأتحاد السكندري وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وكان مودرن فيوتشر تعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.

 

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