الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يتفوق على أكتوبر فى الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

استطاع فريق الدرجة الأولى رجال للكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب من تحقيق الفوز على فريق نادي ٦ أكتوبر بنتيجة ٣ / ١ ، في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز أ.

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طائرة صيد الدقى تفوز على المقاولون العرب فى بطولة الجمهورية


يقود الجهاز المدير الفني كابتن/ أحمد جوده ، مدرب الفريق كابتن/ محمد صابر ، مدرب مساعد/ كابتن محمد عطيه ،أخصائي علاج طبيعى د/ رمضان عبد الدايم ، مدرب أحمال كابتن/ مصطفي سيد، وإداري كابتن/ حسام الدين محمد


المقاولون يتخطى الصيد فى الطائرة 


فاز فريق ١٧ سنة بنات للكرة الطائرة بنادي المقاولون على فريق نادي صيد الدقي بنتيجة ٣ / ٠ في إطار مباريات الدور الرئيسي لبطولة الجمهورية، ويتكون الجهاز من:-
المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق كابتن/ شادي  صلاح. 
مدير قطاع الناشئين كابتن أحمد مبارك. 
إداري ك محمد عبد السميع.

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المقاولون يتفوق على أكتوبر فى الطائرة

طائرة صيد الدقى تفوز على المقاولون العرب فى بطولة الجمهورية
الجريدة الورقية