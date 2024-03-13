المقاولون يتفوق على أكتوبر فى الطائرة

استطاع فريق الدرجة الأولى رجال للكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب من تحقيق الفوز على فريق نادي ٦ أكتوبر بنتيجة ٣ / ١ ، في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز أ.



يقود الجهاز المدير الفني كابتن/ أحمد جوده ، مدرب الفريق كابتن/ محمد صابر ، مدرب مساعد/ كابتن محمد عطيه ،أخصائي علاج طبيعى د/ رمضان عبد الدايم ، مدرب أحمال كابتن/ مصطفي سيد، وإداري كابتن/ حسام الدين محمد



المقاولون يتخطى الصيد فى الطائرة



فاز فريق ١٧ سنة بنات للكرة الطائرة بنادي المقاولون على فريق نادي صيد الدقي بنتيجة ٣ / ٠ في إطار مباريات الدور الرئيسي لبطولة الجمهورية، ويتكون الجهاز من:-

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق كابتن/ شادي صلاح.

مدير قطاع الناشئين كابتن أحمد مبارك.

إداري ك محمد عبد السميع.