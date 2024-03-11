طائرة صيد الدقى تفوز على المقاولون العرب فى بطولة الجمهورية

حقق فريق 15سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة 2/3 فى اولى مباريات الفريق ببطولة الجمهورية والتى اقيمت على ملعب صيد الدقى

ضمت قائمة الفريق اللاعبين مصطفى شريف ،على وفائى،عمران اشرف ،ياسين على ،كريم مدنى ،يوسف مطر،زياد عبدالكريم ،حمزة احمد ،عمر جودة، يوسف النحاس،عمر احمد ،عبد الله احمد ،حسن زعتر،كريم سيد ،كريم عبد الغنى، اياد كريم،سيف باسم ،ياسين عمرو ،مالك وائل ، يوسف احمد

الجهاز الفنى والادارى

كابتن محمود غزال رئيس الجهاز،كابتن جاسر نشأت مدير القطاع،كابتن محمود مجاهد مدير فني الفريق،كابتن هشام عبد الله مدرب الفريق،كابتن يوسف خالد محلل تقني ،كابتن وائل حسين مدرب أحمال،دكتوراحمد الزيات طبيب الفريق،كابتن شعبان عبد الصبور المدير الإداري،كابتن هاني عارف اداري القطاع،مسعد جمعه خدمات معاونة

كما تمكن فريق 15سنة ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقى من الفوز على فريق الواى بنتيجة 1/3 فى المباراة التى اقيمت بصالة ابو الهول فى اطار منافسات بطولة الجمهورية

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريناد وليد السيد ، نور محمد صفوت ، فريده محمد حسني ،فريده احمد احمد ،حلا خليل ، چني احمد فرح الله ، حلا حاتم محمود ، مريم احمد مغازي ، فريده ايمن عبد الستار ، هلا هشام محمد، سلمي امير ابراهيم،كنزي ايهاب محمد ، هنا هشام محمد ، سلمي هيثم محمد ، چني محمد السيسي ، ساره احمد زكي ،امينه محمد حلمي ، ليلى حسام ، ساره وليد محمد ، نوراي محمد جلال

الجهاز الفني والاداري :

كابتن محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة ، كابتن طارق السعدى رئيس قطاع الناشئات، كابتن ايمن سعيد مدرب الفريق،دكتورة فاطمه علاج طبيعي ،مسعد جمعة فني ملاعب