اليوم .. 3 مواجهات نارية في دوري روشن
تبدأ اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024 لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
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وتستعرض “ بوابة الوفد الإلكترونية ” مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن
المواجهة الأولي “أهلي جدة ضد النصر ”
و يستقبل الأهلي ضيفه النصرفي قمة لقاءات الجولة الـ24 والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .
يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".
المواجهة التانية “ الطائي ضد الأتفاق”
يواجه الفريق الكروي بنادي الأتفاق نظيره الطائي على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .
يحتل الطائي المركز الـ16 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، في المقابل يأتي الاتفاق في المركز السادس برصيد 34 نقطة.
المواجهة الثالثة “الفيحاء ضد الرياض ”
ويستقبل الفيحاء ضيفه الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في اللقاء االأخيراليوم بالجولة الـ24 والذي سيقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .
ويحتل الفيحاء المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الرياض بالمركز 14 برصيد 23 نقطة.