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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم .. 3 مواجهات نارية في دوري روشن

دوري روشن
دوري روشن

تبدأ اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024 لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتستعرض “ بوابة الوفد الإلكترونية ” مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن 

المواجهة الأولي “أهلي جدة ضد النصر ”

و يستقبل الأهلي ضيفه النصرفي قمة لقاءات الجولة الـ24 والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .

يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".


المواجهة التانية “ الطائي ضد الأتفاق”

يواجه الفريق الكروي بنادي الأتفاق نظيره الطائي على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .
يحتل الطائي المركز الـ16 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، في المقابل يأتي الاتفاق في المركز السادس برصيد 34 نقطة.


المواجهة الثالثة “الفيحاء ضد الرياض ”
ويستقبل الفيحاء ضيفه الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في اللقاء االأخيراليوم بالجولة الـ24 والذي سيقام  في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .

ويحتل الفيحاء المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الرياض بالمركز 14 برصيد 23 نقطة.


 

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