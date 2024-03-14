موعد مباراة الشباب السعودي والحزم في دوري روشن والقناة الناقلة

يلتقي فريق الشباب السعودي مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق الحزم في مباراة قوية تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدورى السعودى ويلتقى الفريقان على أرضية ملعب نادي الحزم.

موعد مباراة الحزم والشباب

المباراة تقام فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قنوات SSC السعودية المشفرة والمفتوحة.

معلقين مباراة الحزم والشباب

على قناة SSC 1 المشفرة بتقنية الـ Hd سيتولى التعليق على اللقاء المعلق خالد المديفر.

اما قناة SSC 1 المفتوحة على القمر عرب سات بتقنية الـ SD سيتولى التعليق على اللقاء المعلق أحمد النفيسة.

يخوض فريق الحزم مباراة اليوم وهو يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي، في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، من لعب 23 جولة، حقق الانتصار في مباراتين، وتعادل في 9 مواجهات، وتلقى 12 هزيمة.

من ناحية أخرى، يدخل نادي الشباب هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر، برصيد 25 نقطة، من لعب نفس عدد الجولات؛ حيث حقق الانتصار خلال 6 مباريات، وتعادل في 7، وتلقى 10 هزائم.