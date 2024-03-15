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الجمعة 15 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتابع دراسة مقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي إحتياجات الزراعة ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى ، وتضم مجموعة قناطر الدلتا قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل ، وأفمام رياحات (البحيرى - الناصرى - المنوفى - التوفيقى) ، وأفمام ترع (الاسماعيلية - الباسوسية - الشرقاوية - النجايل - ابو المنجا) وذلك خلال اجتماع عقده لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا .

 

وأوضح وزير الري، أن الدراسة المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا ، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتحديد كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً ، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا ، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر ، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة ، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء .

وسوف تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر ، وتنفيذ عدد من الإختبارات ، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر ، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه ، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر .

يذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا، تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

تم عقد الإجتماع بحضور كل من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولي ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى .

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