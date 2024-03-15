«وفد الاقصر» يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للعام الثاني على التوالي

شهدت محافظة الاقصر صباح أمس الخميس، انطلاق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» من مقر اللجنة العامة بوفد الأقصر على الأسر الأكثر استحقاقا بجميع مراكز المحافظة.



انطلقت الحملة من مقر اللجنة العامة بالأقصر بدعم من الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، لتجوب مراكز محافظة الأقصر لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.



وجار إرسال «كراتين رمضان» إلى لجان الحزب بالمراكز ليتم توزيعها بناء على كشوف تم إعدادها بأسماء المستحقين.



وقال الدكتور خالد قنديل إن هذه المبادرات التي يشارك بها الحزب تأتي في ظل توجه القيادة السياسية لمبادرات الخير والتي تعكس دور الأحزاب في المشاركة في قوافل الخير وتوفير حياة كريمة.



وأكد عباس حزين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب ورئيس اللجنة العامة للوفد بالأقصر، أن المبادرة ينظمها الحزب على مستوى أنحاء المحافظة تستهدف فئات الأسر الأكثر استحقاقا لإدخال السرور عليهم في المنازل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للحزب والمساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة.



يذكر ان مبادرة «وفد الأقصر» بدأت في نشاطها الخيري في توزيع كراتين رمضان للعام الثاني على التوالي بعد نجاحها في الوصول إلى المستحقين في مختلف مراكز المحافظة تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.