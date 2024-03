كيا تحصد 5 جوائز عالمية جديدة

تمكنت علامة كيا الكورية الجنوبية من حصد 5 جوائز منفصلة في جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2024 iF Design، كما أضافت كيا EV9 الجديدة، والتي سبق لها الفوز بعدة جوائز، ويعكس هذا الفوز الذي يأتي ضمن أبرز 75 تصميماً من جميع أنحاء العالم، التأثير المتواصل لفلسفة التصميم الخاصة بكيا "اتحاد الأضداد".

من خلال الإستفادة من الضغط الإبداعي الناتج عن القيم المتباينة للطبيعة والحداثة لتقديم مجموعة متناغمة، توفر فلسفة "اتحاد الأضداد"، لمصممي كيا إطاراً يمكن من خلاله دمج مزيج فريد من الأشكال الأنيقة والمنحوتة والهندسة المضمونة والحازمة، كما تقديم منتج نهائي معاصر يجمع بين الهدوء والجاذبية المطلقة.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التصميم العالمي في شركة كيا: "تجسد EV9 سعينا الدؤوب للانطلاق في آفاق جديدة في التصميم والاتصال ومرونة الاستخدام، فضلاً عن مسؤوليتنا تجاه البيئة. إن الفوز بهذه الجائزة بمثابة تقدير وتكريم لتفاني والتزام عدد لا يحصى من أعضاء فريقنا من المصممين والمهندسين، كما يسلط الضوء على تطلعاتنا وسعينا لتحقيق التأثير الإيجابي على الصناعة والسوق من خلال التصميم الجذاب والهادف".

مواصفات كيا EV9

يتميز الشكل الخارجي لـ كيا EV9 بالثقة والوضوح والهدوء بوضعيته المستقيمة وخطوطه الواضحة وأسطحه المسطحة. ويساهم وجه النمر الرقمي Digital Tiger Faceالمميز في إضفاء شكل رائع ومستقبلي، تعززه شبكة الإضاءة الرقمية والمصابيح الأمامية الرأسية.

يستفيد الجزء الداخلي، الذي يتميز بأرضية مسطحة وقاعدة عجلات طويلة، من منصة E-GMP لتوفير رحابة ممتازة، بينما تم تصميم عناصر مثل المقاعد ووحدة التحكم المركزية لإضفاء لمسة راقية وزيادة االشعور بالمساحة.

علاوة على ذلك، تم تصميم مقصورة كيا EV9 بما يتماشى مع "استراتيجية التصميم المستدام ثلاثية المراحل" الخاصة بعلامة كيا. وفي إطار جهودها لتجسيد التزام العلامة التجارية بالاستدامة، تهدف الاستراتيجية إلى ضمان التخفيض التدريجي لمنتجات الجلود التي يتم الحصول عليها من مصادر حيوانية، وإدخال عناصر الاستدامة العشرة لكيا، كما تعزيز البحث في تطوير المواد الطبيعية.

خلال حفل تسلم كيا EV9 الجائزة، قالت لجنة تحكيم المنتدى الدولي للتصميم: "نجحت سيارة كيا EV9 في تعزيز الإمكانيات الجمالية لسيارة الدفع الرباعي الكبيرة مع تطوير أدائها الوظيفي. ويساهم شكلها العصري في جعل سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الأخرى تبدو قديمة الطراز، في حين أن مقاعد الصف الثاني الدوارة والمجموعة المتنوعة من الحلول الوظيفية الأصغر، تجعل الحياة على متن المركبة أكثر اجتماعية! من قال أن التصميم المستدام لا يمكن أن يكون جذاباً؟".

ويتميز نظام المعلومات والترفيه KI لسيارة الدفع الرباعي بأسلوب رسومي يتماشى مع قيم فلسفة "اتحاد الأضداد"، ويكمل تصميم السيارة، كما يستخدم ألواناً مناسبة للعين ويمكن التعرف عليها لإكمال تجربة العلامة التجارية الفريدة والمعاصرة. تعتمد كيا الفائزة في فئة واجهات المنتج، نظام KI الذي يستند على الصورة المرئية الرئيسية للخط المائل، الذي يمثل الميول المتزايدة ويتم تطبيقه عبر جميع عناصر المعلومات والترفيه، من الأيقونات إلى الخطوط إلى مجموعة الأجهزة.

وتعزز هذه الحافة القطرية، الشكل المميز الموحد مع الحفاظ على الوضوح والإدراك. تم تصميم تكوين واجهة المستخدم المعززة للشاشة لجعل ميزات جديدة مثل شحن السيارة الكهربائية أكثر بديهية وقابلية للقراءة، ما يسهل على المستخدمين التعرف على انتقالات الإشارة ووضع معلومات الشحن والتفريغ في سياقها.

بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها EV9 ، تشرفت كيا بوجود العديد من المشاريع الأخرى التي أُشيد بها من قبل لجنة تحكيم المنتدى الدولي للتصميم بما في ذلك العلامة التجارية لتواصل كيا "80 عامًا من الحركة"، وتصميم مقصورة المعرض التجاري "Windows of Inspiration" و"KIA EV Unplugged Ground' ، تجربة الوسائط التفاعلية. وتعكس هذه المجالات الفائزة ضمن جائزة المنتدى الدولي للتصميم iF Design الدور الحيوي الذي يلعبه التصميم القوي عبر علامة كيا التجارية.

جميع المشاركات الحائزة على جوائز موجودة على www.ifdesign.com وتم نشرها على تطبيقiF Design App

تأسست جوائز منتدى التصميم العالمي iF Design Awards في عام 1954 من قبل iF International Forum Design GmbH في هانوفر، إحدى مؤسسات التصميم المستقلة الرائدة في العالم. كل عام، يتم تقييم حوالي 10800 تصميم من 72 دولة للفوز باالجوائز، والتي تكرم الفائزين وتحتفل بهم في 81 فئة عبر تسعة تخصصات: المنتج والاتصالات والتعبئة وتصميم الخدمة والهندسة المعمارية والهندسة المعمارية الداخلية وتجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم والمفاهيم المهنية. يتطلب الفوز بجائزة iF Design اجتياز عملية اختيار صارمة من مرحلتين يحكمها خبراء تصميم مشهورون، ما يدل على الأهمية المعاصرة للتصميم والتأثير العالمي.