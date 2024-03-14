علاقة بذور الكتان بالأورام السرطانية

بذور الكتان من أبور العناصر الغذائية الغنية بالبروتين والكالسيوم والألياف، فهي تحمي من بعض الأمراض المستعصية، كما تساعد على خسارة الوزن بشكل فعال.

بذور الكتان وفوائدها الصحية

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين، نستعرض اليك فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تكافح التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية.

تحمي من ارتفاع السكر في الدم

تحتوي على الألياف والدهون الصحية، لذا فتناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

الوقاية من الاورام السرطانية

بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع بذور الكتان نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.