قال الأطباء إيلينا ماليشيفا وجيرمان غاندلمان إن الأطعمة التي تحتوي على الدهون يمكن أن تكون مفيدة جدًا للحفاظ على عمل الجسم.

لفت الأطباء ماليشيفا وجاندلمان الانتباه إلى حقيقة أن الدهون الموجودة في الطعام غالبًا ما يُنظر إليها على أنها شيء ضار، في حين أن العديد من الدهون الطبيعية لها بالفعل تأثير إيجابي على الجسم، مما يساعد على الحفاظ على صحة جيدة ورفاهية نفسية.

وذكر الأطباء أن الدهون يُنظر إليها خطأً على أنها منتج يجعل الشخص سمينًا على العكس من ذلك، تسمح لك الدهون الطبيعية عالية الجودة، التي يتم استهلاكها بكميات طبيعية، بالحفاظ على النحافة والوزن الصحي، لأنها توفر شعورًا طويل الأمد بالشبع.

وأوضحت ماليشيفا: يتم امتصاص الدهون بطريقة لا يؤدي استهلاكها إلى تحفيز عمليات ترسب الدهون بشكل مباشر وتساهم الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع في التراكم النشط للدهون.

والدهون في حد ذاتها لا تؤدي إلى زيادة الوزن، حيث قالت إيلينا ماليشيفا: "الأنسولين والجلوكوز مسؤولان عن ترسب الدهون في الجسم، والدهون لا تحتوي على سكر، ومؤشر نسبة السكر في الدم الخاص بها هو 0".

وحذر طبيب العلوم الطبية من أن المنتجات قليلة الدسم مشبعة بالسكر والمحليات لتحسين مذاقها ويساهم استهلاكها في الواقع في ظهور الوزن الزائد، لأنها تخلق طاقة زائدة يستخدمها الجسم لتكوين الدهون.

وأكد الأطباء أنه لا يمكن استبعاد عدد من الدهون من النظام الغذائي، لما لها من تأثيرات إيجابية على القلب والأوعية الدموية، وتشمل هذه الدهون الحليب الطبيعي.

وأظهر العلماء أن تناول الدهون المشبعة من منتجات الألبان يقلل من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وبطبيعة الحال، إذا تناولتها بكميات طبيعية،" قال هيرمان غاندلمان.