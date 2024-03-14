عاجل
السيسي لطلاب الأكاديمية العسطرية: نريد بناء إنسان قادر على قيادة الدولة (فيديو)
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأحد.. اجتماع حاسم للاحتلال لرسم مستقبل الحرب بغزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي،  عن عقد اجتماعا حاسما يوم الأحد المقبل يضم جميع قادة القيادة العليا في الجيش وقادة الفرق العميد لرسم مستقبل الحرب.

txt

جيش الاحتلال يقصف مدنين تجمعوا للحصول على مساعدات الإنزال الجوي

txt

جيش الاحتلال: إصابة اثنين من قوات الكوماندوز خلال اشتباكات خانيونس

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن الاجتماع يتعلق بما حققه جيش الاحتلال في غزة، حيث انتهى جزء كبير من الحرب في شمال غزة في أوائل يناير وفي بقية أنحاء غزة باستثناء رفح.

وفيما يتعلق بالشمال، فهناك تركيز أكثر كثافة لأنه لا يزال من الممكن أن تكون هناك حرب عامة أوسع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة وسيركز جزء من الاجتماع بشكل خاص على منع حماس من استغلال شهر رمضان لدفع الجيش الإسرائيلي إلى ارتكاب أخطاء يمكن أن تؤجج المنطقة دون داع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر يوم الخميس في غزة على مخبأ للأسلحة تحت سرير في غرفة نوم في خان يونس ومنصة إطلاق صواريخ بالقرب من مدرسة ووفقا لمزاعم جيش الاحتلال، فإن الاكتشافات جاءت بعد قيام القوات بمهام مستهدفة خاصة في وسط منطقة مبنية.

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يقصف مدنين تجمعوا للحصول على مساعدات الإنزال الجوي

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة لـ590 عسكريًا
الجريدة الورقية