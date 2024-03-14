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جيش الاحتلال: إصابة اثنين من قوات الكوماندوز خلال اشتباكات خانيونس
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال: إصابة اثنين من قوات الكوماندوز خلال اشتباكات خانيونس

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جيش الاحتلال إصابة اثنين من جنوده "قوات الكوماندوز" بجروح خطيرة خلال المعارك في مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.
 

في وقت سابق، نشر موقع حدشوت بزمان العبري: صورة القتيل في عملية الطعن في بيت كاما هو أوري مويال، من سكان ديمونة، وقال الموقع إن القتيل رتبته رقيب أول .

منفذ عملية الطعن على مفرق بيت كاما، يدعى  فادي أبو الطيف، 22 عامًا، يحمل الجنسية الإسرائيلية.

 

وهو من أصول فلسطينية، ويعيش في إسرائيل منذ عام 2019، ووالدته من رهط ووالده من قطاع غزة، وهما حاليا في قطاع غزة.

وكانت عملية طعن نفذت ظهر اليوم الخميس في مستوطنة بيت كاما جنوب فلسطين المحتلة، أسفرت عن عدد من الإصابات ومقتل ضابط إسرائيلى جريح في عملية الطعن في "بيت كاما" متأثرا بإصابته، وما زال عدد من المستوطنين آخرين إصابتهم خطيرة ، بينما قتل منفذ عملية الطعن.

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