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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس اتحاد الكاراتيه: سننتزع الميداليات ببطولة البريميرليج بأنطاليا

بعثة منتخب الكاراتيه
بعثة منتخب الكاراتيه إلى أنطاليا

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه إلى تركيا للمشاركة في بطولة البريميرليج الدولية التي ستقام في أنطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة 14 لاعبا ولاعبة.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن البعثة المصرية ستواصل تحقيق سلسلة الإنجازات التي تحققت مؤخرا والتي كان آخرها انتزاع العديد من الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

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أضاف أن مجلس الادارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام جميع اللاعبين من أجل الصعود إلى منصات التتويج ورفع العلم المصري عاليا في جميع المحافل الدولية.

أوضح الدهراوي أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين خاصة وأن المجلس حريص توفير كل متطلبات الجهاز الفني واللاعبين من أجل الظهور بمستوى متميز في أي بطولة يشاركون فيها.

من جانبه، قال سيد نصر رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة أن جميع الأمور تسير على ما يرام داخل البعثة حيث أن الجميع واثق في انتزاع العديد من الميداليات المتنوعة ببطولة البريميرليج.

أضاف أن اللاعبين يضعون على عاتقهم مواصلة تحقيق الإنجازات ورسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية الحريصة على مؤازرتهم في كل محفل دولي يشاركون فيه.

ويشارك في البطولة 14 لاعبا ولاعبة هم عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق ، احمد المصرى ، على الصاوى ، عبد الله هشام ، حازم سعيد، سلامة ، احلام حمدى ، منة شعبان ، حبيبه ماجد ، نورسين على ، ميار هشام ، سلمى ياسر

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