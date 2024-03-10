وزير الرياضة يُهنئ بعثة الكاراتيه بعد تصدر منافسات دورة الألعاب الأفريقية بغانا

خلال اتصال هاتفي..

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اتصالاً هاتفياً، بعثة الكاراتيه المصرية على تحقيقها إنجازاً تاريخياً بدورة الألعاب الأفريقية التي تقام في غانا حالياً، بتصدرها جدول الميداليات على صعيد اللعبة، برصيد 15 ميدالية بواقع 10 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة: "أودّ أن أهنئ بعثة الكاراتيه المصرية على هذا الإنجاز التاريخي الذي حققوه في دورة الألعاب الأفريقية بغانا، لقد أثبتتم أن مصر هي القوة الرياضية الرائدة في القارة الأفريقية، وأنكم قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الدولية القادمة، مشيداً بأداء جميع اللاعبين وروحهم القتالية خلال منافسات البطولة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع أعضاء بعثة الكاراتيه المصرية والاتحاد المصري للكاراتيه على هذا الإنجاز والذي يضاف لسجل انجازات الرياضة المصرية في لعبة الكاراتيه، مشدداً علي ضرورة مواصلة العمل على تطوير رياضة الكاراتيه في مصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً لاستقبال بعثة الكاراتيه فور عودتها إلى مصر مكون من الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشؤون البطولة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز والتكريم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة ورفعاً لعزيمتهم في مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الدولية القادمة.