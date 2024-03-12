الدهراوي: مصر سيطرت على منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأفريقية بدون منافس

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بتصدر مصر لجدول ميداليات اللعبة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة خلال الفترة من 4 إلى 23 مارس في العاصمة الغانية أكرا.

وسيطرت مصر على جدول ميداليات البطولة ب 10 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات بإجمالي 15 ميدالية ؛ فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني بثلاث ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 7 برونزيات ؛ والمغرب في المركز الثالث بميداليتين ذهبيتين و 4 فضيات و 4 برونزيات.

وقال الدهراوي: لقد ضمنت مصر التربع على قمة جدول ميداليات منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأفريقية منذ بداية المنافسات، حيث فرضت مصر سيطرتها على الميداليات الذهبية لمنافسات الفردي واكتملت المهمة بالحصول على لقب الدورة في الجماعي رجال وسيدات ليفرض أبطال مصر سيطرتهم على القارة الأفريقية.

وأضاف الدهراوي أن مصر أصبحت قوة عظمى في رياضة الكاراتيه ليس فقط على المستوى الأفريقي ولكن أيضًا على المستوى العالمي، حيث لا تخلو أي منصة تتويج عالمية من أبطال مصر الذين يسيطرون ايضًا على التصنيف الدولي للعبة.

وتوجه رئيس الاتحاد المصري بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعته المستمرة لبعثة مصر وتواصله الدائم معهم للاطمئنان على كافة التفاصيل وتهنئته لبعثة الكاراتيه فور عودتهم لأرض مصر الحبيبة مكللين بالميداليات واللقب الأفريقي، حيث كان في استقبال البعثة وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت ميداليات مصر بالتفصيل كالتالي:

توج بالميداليات الذهبية كلاً من:

ياسمين الجويلي (-50 كجم، كويتيه سيدات)، نورين علي (-61 كجم كويتيه سيدات)، منة شعبان عقيلة (+68 كجم كويتيه سيدات)، فريق كاتا سيدات، فريق كويتيه سيدات، كريم غالي (كاتا رجال)، عبدالله ممدوح عبد العزيز (-75 كجم كوميتيه رجال)، يوسف بدوي (-84 كجم كوميتيه رجال)، فريق كاتا رجال، فريق كومتيه رجال.

فيما حصد الميداليات الفضية كلا من:

احلام يوسف (-55 كجم كويتيه سيدات)، طه طارق (+84 كجم كوميتيه رجال).

وأحرز الميداليات البرونزية:

آية اسماعيل (كاتا سيدات)، محمد سلامة (-60 كجم كويتيه رجال)، مؤمن اسماعيل (-67 كجم كوميديه رجال).

ويقود المنتخب المصري فنيًا: عبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر للكبار كوميتة، هانى قشطة مدرب منتخب مصر للآنسات كوميتة، ابراهيم مجدي مدير فنى منتخب مصر للآنسات كاتا.

ورافق البعثة في غانا الأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي، والنائب سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى والافريقي، الدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية ونائب رئيس شمال إفريقيا ورئيس البعثة، بالإضافة إلى الحكام الدوليين، عماد السرسي، هيثم فاروق، ايمان العباسي.