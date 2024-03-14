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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعلن مقتل رقيب في عملية طعن بيت كاما.. صورة

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر موقع حدشوت بزمان العبري، صورة القتيل في عملية الطعن في بيت كاما هو أوري مويال، من سكان ديمونة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان القتيل رتبته رقيب أول .

وذكرت مصادر عبرية، أن منفذ عملية الطعن على مفرق بيت كاما، يدعى  فادي أبو الطيف، 22 عامًا، يحمل الجنسية الإسرائيلية.

 

وأضافت المصادر، أن أصول فادي من قطاع غزة، ويعيش في إسرائيل منذ عام 2019، ووالدته من رهط ووالده من قطاع غزة، وهما حاليا في قطاع غزة.

وكانت عملية طعن نفذت ظهر اليوم الخميس في مستوطنة بيت كاما جنوب فلسطين المحتلة، أسفرت عن عدد من الإصابات ومقتل ضابط إسرائيلى جريح في عملية الطعن في "بيت كاما" متأثرا بإصابته، وما زال عدد من المستوطنين آخرين إصابتهم خطيرة ، بينما قتل منفذ عملية الطعن.

الضابط القتيل

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