فيفي عبده تعلن وصيتها: "سيبوني يومين قبل الدفن الحياة حلوة"

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن وصية أخبرتها لأبنائها حال وفاتها قائلة: "قلت لأولادي لو مت سيبوني يومين لتتأكدوا أني مت فعلا، ممكن يكون في غيبوبة سكر وفي قصص كثير متداولة على السوشيال ميديا"، مؤكدة أنها تحب الحياة كثيرا.



وأضافت الراقصة البالغة من العمر 70 عاما، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها دائما ما تدعي الله بطولة العمر مع الصحة، متابعة: "كل يوم أدعي ربنا يطول في عمري شوية عشان مشوفتش الدنيا وأنا مبسوطة وأنا قاعدة وتشوف الدنيا وعايزة طول العمر مع الصحة".



واستكملت بطلة مسرحية “حزمني يا”: "الصحة تاج على الرؤوس بعدما مريت بتجربة مرض والمرض بيخوف وغدار، وأهم حاجة ادعى ربنا ياخدني وأنا ماشية على رجلي لكن بحب الحياة وبحبها لأني مشوفتهاش وأنا طول عمري بجري واشتغل ومشوفتش حاجة وكنت شقيانة ومشفتش في بلدي حاجات كثير".