فيفي عبده: أرفض عمل حفيدتي رقاصة.. واعترف بالزواج العرفي كفترة خطوبة

أكدت النجمة فيفي عبده، عدم وافقتها حالة رغبة حفيدتها في العمل بمجال الرقص، قائلة: "لو حفيدتي طلبت ترقص أرفض وأيامي كان الرقص حاجة تانية وكان في احترام وكل الناس اللي قعدة تشاهد العروض مهمين ومش أي كلام وكان ناس ثقيلة ومحترمة".

وأوضحت فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الجميع يفتي الآن في مجال الرقص وحفيدتها وصلت لمرحلة علمية مميزة وتدرس سياسة واقتصاد، مضيفة: "مش ممكن أسمح لها بده وهي اتعلمت وأنا اتبهدلت في الشغل عشان أوصل لمكانتي حاليا".

واستكملت: "الرقص الشرقي كان زمان له جمهور وقيمة عن دلوقتي وعشان كده متقليش ولا راقصة مصرية الآن، وانا برقص في البيت، ومصر كانت مليانة راقصات ودلوقتي وكفاية المهاجمة للرقص طوال الوقت والكتاب يطلعوا أي واحدة عايزة تنحرف تبقى رقاصة ودي نقطة ضعف".

الزواج العرفي

وأعربت في سياق آخر رفضها فكرة الزوجة الثانية وأن تكون زوجة ثانية وفي حالة معرفتها بأن زوجها متزوج غيرها لا تريد معرفة تفاصيل عن هذه الزيجة ولا مشاكلها، قائلة: "مقدرش أكون زوج تانية ولو هو متجوز أنا مشوفهاش ولا اعرفها ولا عايز اعرف حاجة".

وأضافت أنها حال معرفتها بأن زوجها متزوج قبلها تطالبه بعدم نقل أي تفاصيل مشاكل لها، متابعة: "أنا مش بدور على الراجل ولكن هو اللي بيدور عليا ومتسمعنيش أي مشكلة لحد ولا عايز اعرف غير انك رجلي وجوزي".

وأكدت فيفي عبده، اعترافها بالزواج العرفي واعتبارها لهذه الفترة فترة خطوبة، قائلة: "اعترف بالجواز العرفي لأني مخليش الراجل يلمسني إلا لما يتجوزني واعتبرها فترة خطوبة وبعدين أكتب كتاب رسمي، وكل اللي اتجوزتهم محترمين وحظي كان كويس".