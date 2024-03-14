الأرصاد تحذر من شبورة مائية على الطرق السريعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الجمعة، فمن المتوقع أن يسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للدفء السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد.



توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للبرودة في أول الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:١٧