الأرصاد الجوية تحذر: عدم استقرار الطقس بالبلاد بداية من الأحد القادم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار حالة الطقس بالبلاد اعتبارا من مساء الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤ .

وقالت الأرصاد أن هناك حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

وتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن كثب الحالة الجوية المرتقبة.

ومن المقرر أن تصدر وصف تفصيلى للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.