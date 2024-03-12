الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد الجوية تحذر: عدم استقرار الطقس بالبلاد بداية من الأحد القادم

بوابة الوفد الإلكترونية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار حالة الطقس بالبلاد اعتبارا من مساء الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤ .

وقالت الأرصاد أن هناك حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

وتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن كثب الحالة الجوية المرتقبة. 

 ومن المقرر أن تصدر وصف تفصيلى للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

الجريدة الورقية