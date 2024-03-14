5 أسباب تجعل دهون البطن خطرًا على حياتك

أخبرت أخصائية التغذية ديبورا لي، لماذا الدهون الحشوية (دهون البطن) خطيرة جدا.

كثير من الناس ليسوا على دراية بالدهون الحشوية - الدهون الموجودة في تجويف البطن وتحيط بالأعضاء الرئيسية.

لا يمكنك رؤية الدهون الحشوية أو التقاطها، ولكن من المهم مشاهدتها لأنها تزيد من خطر الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي ومقاومة الأنسولين.

ما هو خطر الدهون الحشوية؟

التهاب مزمن

وفقا للدكتورة لي، فإن الدهون الحشوية خطيرة لأنها ليست غير نشطة.



"إنه ينتج السيتوكينات - جزيئات وسيطة كيميائية مثل الإنترلوكين-6 (IL-6) وعوامل نخر الورم ألفا (TNF-alpha)، والتي تشمل الاستجابة المناعية. هذا يؤدي إلى التهاب مزمن، والالتهاب المزمن هو في صميم تطور العديد من الأمراض."

الإجهاد التأكسدي

عندما يكون النظام في حالة تأهب قصوى، تكون خلاياك نشطة جدا من الناحية الأيضية وتحتاج إلى الكثير من الأكسجين لتوليد الطاقة. تتشكل المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي، وتسمى الأشكال التفاعلية للأكسجين (RFA).

هذه AFCs هي جزيئات خطيرة يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي الخاص بك وتعطل استعادة الخلايا الطبيعية وأنماط التطهير. تعرف هذه العملية باسم الإجهاد التأكسدي، والإجهاد التأكسدي يكمن وراء تطور العديد من الأمراض المزمنة."

مقاومة الأنسولين

يرتبط وجود كمية كبيرة من الدهون الحشوية أيضا بمقاومة الأنسولين (IR). يحدث هذا عندما تصبح خلاياك غير حساسة نسبيا لهرمون الأنسولين.

الوفاة المبكرة

تزيد الزيادة في كمية الدهون الحشوية من خطر الوفاة المبكرة.

ومع ذلك، لا يرتبط هذا فقط بالدهون الحشوية، بل يرتبط محيط الخصر أيضا بزيادة الوفيات، أي أن الدهون تحت الجلد هي أيضا عامل.

متلازمة التمثيل الغذائي

تدعي الدكتورة لي أن الكثير من الدهون الحشوية يرتبط بتشخيص متلازمة التمثيل الغذائي. هذا اضطراب أيضي يزيد فيه مزيج الحالات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - النوبات القلبية والسكتات الدماغية.