تناول الأرز يساعد على النوم بشكل جيد.. دارسة تكشف التفاصيل

أظهرت دراسة أجريت على البالغين في اليابان أن أولئك الذين يتناولون الأرز بانتظام ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين تلقوا الكربوهيدرات من الخبز أو المعكرونة.

كشفت هذه الدراسة عن وجود علاقة ولا يمكننا التحدث عن علاقة سببية ومع ذلك، أظهرت الدراسات السابقة أن تناول المنتجات ذات مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع قبل حوالي أربع ساعات من وقت النوم يساعد على النوم".

ويؤكد العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الكربوهيدرات المختلفة على النوم.

وبعض الناس ينامون بشكل طبيعي بسهولة أكبر، وبعض الناس بحاجة إلى مزيد من الوقت وفي الوقت نفسه، يمكن لبعض ظروف الحياة أن تزيد من احتمال حدوث مشاكل في النوم وهذه أحداث مرهقة أو إنجاب طفل صغير يستيقظ في الليل.

إذا كنت تعاني من الأرق لأكثر من ثلاثة أشهر، فإنه يعتبر طويل الأجل ويتطلب استشارة الطبيب