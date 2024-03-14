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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

رونالدو لاعب النصر
رونالدو لاعب النصر السعودي

أعلن موقع سوفا سكور الشهير المتخصص في إحصائيات كرة القدم واللاعبين عن التشكيل المثالي لإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراتي نصف النهائي بين الهلال و العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

وشهد التشكيل تواجد كبير لنجوم الأندية السعودية، حيث ثلاثي النصر ساديو ماني و الأسطورة كريستيانو رونالدو و اليكس تيليس، ونجم الهلال سافيتش في خط الوسط، ومدافع الاتحاد النجم أحمد حجازي.

كما شهد التشكيل تواجد اللاعب سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي والذي نجح في قيادة الفريق للتأهل على حساب النصر، بعد تسجيله هاتريك في مباراتي الذهاب والعودة.

وجاء التشكيل الأفضل لـ إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا كالأتي:

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