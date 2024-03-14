رونالدو يقود التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن موقع سوفا سكور الشهير المتخصص في إحصائيات كرة القدم واللاعبين عن التشكيل المثالي لإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهد التشكيل تواجد كبير لنجوم الأندية السعودية، حيث ثلاثي النصر ساديو ماني و الأسطورة كريستيانو رونالدو و اليكس تيليس، ونجم الهلال سافيتش في خط الوسط، ومدافع الاتحاد النجم أحمد حجازي.

كما شهد التشكيل تواجد اللاعب سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي والذي نجح في قيادة الفريق للتأهل على حساب النصر، بعد تسجيله هاتريك في مباراتي الذهاب والعودة.

وجاء التشكيل الأفضل لـ إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا كالأتي: