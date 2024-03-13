موعد مباراتي نصف النهائي بين الهلال و العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

حقق فريق الكرة الأول بنادي الهلال، فوزًا مثيرًا على الاتحاد بنتيجة (2-0)، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.



ووقع ياسر الشهراني، ومالكوم على ثنائية الهلال في الدقيقتين 61 و90+5 من عمر المباراة، ليتأهل "الزعيم الآسيوي" إلى الدور نصف النهائي بمجموع اللقائين (4-0).



وتأهل الهلال بشكل رسمي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ليواجه فريق العين الإماراتي، بعد فوزه على النصر السعودي بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح.



موعد مباراتي الهلال ضد العين الإماراتي

ومن المقرر، أن يحل فريق الهلال ضيفًا على العين الإماراتي، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل المقبل، على استاد هزاع بن زايد، بذهاب دور نصف النهائي من الآسيوية، في حين تقام مباراة الإياب بعد أسبوع تقريبا على ملعب المملكة أرينا، وتحديدًا في يوم 23 أبريل.



يذكر أن نادي الهلال واجه العين الإماراتي في البطولة الآسيوية بمسماها الجديد "دوري أبطال آسيا"، في 13 مناسبة، فاز خلالها الزعيم في 6 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر خمسة.



موعد مباراتي يوكوهاما الياباني ضد أولسان الكوري الجنوبي

في الغرب، تأهل فريق يوكوهاما الياباني للدور نصف نهائي من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على شاندونج الصيني بنتيجة (3-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وبذلك يواجه فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قبل النهائي.



ويستضيف فريق يوكوهاما الياباني نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، يوم 17 أبريل المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر ذاته، على أن يتأهل الفائز منهما لملاقاة الفائز من الهلال ضد العين الإماراتي.



موعد نهائي دوري أبطال آسيا

مباراة النهائي ستقام يوم 11 مايو المقبل، على ملعب الفائز من منطقة الشرق، ويوم (25 مايو) على ملعب الفائز من منطقة الغرب.