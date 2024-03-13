يوكوهاما مارينوس يتأهل للدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق يوكوهاما مارينوس الياباني إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه شاندونج تايشان الصيني 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية من المسابقة.



وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل يوكوهاما مارينوس هدف الفوز في الدقيقة 75 عن طريق أندرسون لوبيز.



وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافع يوكوهاما كاتسويا ناجاتو في الدقيقة 47 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني، ولاعب وسط شاندونج في ناندو في الدقيقة 83.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي انتهت بفوز يوكوهاما مارينوس بنتيجة 2 / 1 ، ليتفوق يوكوهاما بنتيجة 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ويلتقي يوكوهاما في الدور قبل النهائي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والذي تخطى عقبة مواطنه جيونبوك هيونداي موتورز 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية.