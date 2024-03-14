وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب استعدادًا لدورة الجزائر الودية

أعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب ، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار استعدادا للمعسكر المغلق بداية من غد الجمعة استعدادا للمشاركة في الدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

تضم قائمة منتخب مصر 27 لاعبا هم :

حراس المرمي : حازم جمال - محمد منشاوي - أحمد وهب - محمد عبد الفتاح

المدافعين : أحمد عابدين - عبد الله فؤاد - أحمد مجدي - زياد خالد - حسن أبو المعاطي - محمد عبد المنعم - مروان حجي - محمد إبراهيم - سيف عصام

خط الوسط : إبراهيم عادل - عبد الرحمن شعبان ( كتكوت ) - أحمد خالد ( كباكا ) - محمد السيد - مروان محمود - محمد عبد الله - عمر خضر - عمرو خالد - عمار ياسر

خط الهجوم : محمد زعلوك - مهند محمد - محمد رأفت - عمر فتحي ( عموري ) - محمد الدسوقي