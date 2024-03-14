منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة حسام حسن

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، والتي تستضيفها مصر .

بدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء .

حضر المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و الرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب قد عقد إجتماع مع اللاعبين في حضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، على هامش معسكر المنتخب المقام بالقاهرة استعدادا للدورة الودية المقرر إقامتها بمصر بمشاركة منتخبات نيوزيلندا و تونس و كرواتيا ، والتي تستضيفها مصر .

ووجه جمال علام في بداية حديثه التهنئة للجهاز الفني للمنتخب بتولي مهمة تدريب الفراعنة و أنه يثق في الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق امال و طموحات المصريين في البطولات و الاستحقاقات المقبلة ، و بناء فريق قوى ، وأن اتحاد الكرة سيعمل جاهداً على توفير جميع متطلبات المنتخب .

كما رحب حسام حسن المدير الفني للمنتخب باللاعبين و التأكيد على ، أن مصر تستحق الأفضل ورفع إسم المنتخب عاليا في المحافل الدولية و هذا لن يأتي إلا بالجهد و العرق ، وأن باب المنتخب مفتوح للجميع و من يبذل قصارى جهده ، وضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة .

وطالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر من اللاعبين عقب ترحيبه بهم ، ضرورة بذل قصارى جهدهم و إعادة هيبة إسم منتخب بلدهم ، وأن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتصحيح صورة المنتخب و إسعاد الشعب المصري ، خاصة أن المنتخب لم يحقق أي بطولات منذ ٢٠١٠ ، و أن المنتخب لن يضم إلا اللاعب المقاتل و الذي يستحق قميص المنتخب.

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا وهم:

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفي شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي