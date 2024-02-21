وائل رياض يتولى المهام الفنية لمنتخب 2005 بعد اجتماع مجلس الجبلاية

قرر اتحاد كرة القدم المصري تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب 2005 بعد اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.

و اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة جمال علام، واسندت المهام الفنية لمنتخب 2005 إلى وائل رياض بجانب الإعلان عن باقي الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، وذلك بعد مناقشة المدير الفني لإتحاد الكرة، وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"

المدير الفني: وائل رياض

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد عبد الرؤوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"

المدير الفني: أحمد الكاس

المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"

المدير الفني: حسين عبد اللطيف

المدرب العام: عبد الستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد