ثنائي طنطا يخطف أنظار أندية الدوري الممتاز

دخل صفوت فايق عبد العزيز، ومحمد فتحي الدسوقي، لاعبي فريق 2004 بنادي طنطا، دائرة اهتمام عدة أندية في الدوري الممتاز، لضمهما خلال الفترة المقبلة.

وعلمنا من مصادرنا أن الثنائي مطلوب في عدة أندية أبرزها مودرن فيوتشر، سيراميكا كليوباترا، فاركو وزد، حيث تتنافس تلك الأندية على ضمهما بداية من الصيف المقبل.

وجاء اهتمام تلك الأندية بالثنائي، نظرا لما يمتلكنها لموهبتهما وقدراتهما الفنية الكبيرة، حيث يقدما مستوى مميزة للغاية مع أبناء السيد البدوي.

وينافس طنطا في دوري المحترفين بقيادة مدربه عمرو أنور برصيد 35 نقطة.