انخفاض جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في منتصف اليوم الخميس 14-3-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم في عدد من البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.80 للشراء، 47.90 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع، سجل وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.79 جنيه للشراء.

47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إن البنك "ليس بعيدا" عن اكتساب الثقة اللازمة لبدء تيسير السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) وطلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس بحثا عن مزيد من المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

وقبيل صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 102.85.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 147.89 ين، إذ لا يزال من غير المؤكد اتجاه بنك اليابان للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس.

وقالت مصادر لرويترز إن المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور غدا الجمعة، وذكرت تقارير بالفعل أن العديد من أكبر الشركات في البلاد وافقت بالكامل على مطالب النقابات بزيادة الأجور.

وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0942 دولار، قبل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2792 دولار. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في يناير كانون الثاني بعد دخوله في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.

وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 73092.00 دولارا بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 73678 دولارا في الجلسة السابقة، وانخفضت عملة إيثر 0.72 بالمئة إلى 3963.70 دولار.