رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وكيل وزارة المالية بالشرقية

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، سليمان مصطفى الشال وكيل وزارة المالية بالشرقية، بحضور الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور مصطفي راشد مدير عام التفتيش بالمالية، وفرج حسين مدير حسابات الجامعة.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس جامعة الزقازيق، وكيل الوزارة بتوليه منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مُشيدًا بما شهدته مديرية المالية بالمحافظة من تطورات ملحوظة.

وأشار الدكتور خالد الدرندلي، إلى أن الزيارة جاءت في إطار التواصل الدائم بين وزارة المالية وجامعة الزقازيق، حيث تضمن اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة ومديرية المالية بالمحافظة في شتى المجالات، مُشيدًا بالتعاون المثمر بين الطرفين، وذلك في إطار التكامل بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وفي ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.