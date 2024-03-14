سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الخميس 14-3-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 14-3-2024، أمام الجنيه المصرى خلال تحديثات البنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 52.25 جنيه للشراء، و52.46 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 52.21 جنيه للشراء، و52.41 للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

52.25 جنيه للشراء.

52.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

52.27 جنيه للشراء.

52.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

52.21 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

52.22 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.05 جنيه للشراء.

53.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

52.15 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

52.15 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.

واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.