أسعار العملات العربية والأوروبية أمام الجنيه اليوم الخميس

أسعار العملات اليوم الخميس.. شهدت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تراجعًا، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.83 جنيه للشراء و 62.03 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة بصورة لحظية لأسعار العملات للوقوف على أخر التحديثات والمستجدات التي تطرأ على ساحة العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.84 جنيه للشراء و 53.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.83 جنيه للشراء و 62.03 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.04 جنيه للشراء و 55.22 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.68 جنيه للشراء و 32.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.89 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.36 جنيه للشراء و 157.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.72 جنيه للشراء و 6.74 جنيه للبيع.