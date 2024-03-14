سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء بعد قرار المركزي

سعر الدولار.. يشهد سعر الدولار اليوم الخميس حالة من الهدوء النسبي في البنوك والسوق السوداء بعد 8 أيام من قرار تعويم الجنيه المصري من قبل البنك المركزي والذي اسفر عن ارتفع سعر الدولار بنسبة 58% بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه، متجاوزًا 50 جنيهًا في البنوك الحكومية والخاصة،.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات والسلع خلال تعاملات اليوم الخميس، لاسيما سعر الدولار، للوقوف على أخر تحديث يطرأ على سعره بالسوق السوداء والبنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الأتي:

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار الآن في موقع البنك المركزي

- شراء: 48.36 جنيه

- بيع: 48.46 جنيه

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي سجل

- شراء: 48.40 جنيه

- بيع: 48.40 جنيه

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر سجل

- شراء: 48.40 جنيه

- بيع: 48:52 جنيه

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة سجل

- شراء: 48.50 جنيه

بيع: 48.40 جنيه

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التجاري الدولي سجل

- شراء: 48.75 جنيه

- بيع: 48.85 جنيه

استقر سعر الدولار اليوم السوق السوداء بعد 8 أيام من قرار تعويم الجنيه

شراء: 48.80 جنيه

بيع: 48.80 جنيه

ويأتي قرار تعويم الجنيه المصري الصادر من البنك المركزي صباح يوم الأربعاء ضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي في هذا اليوم لمواجهة الدولار في السوق السوداء، تم رفع سعر الفائدة لـ 6% لمواجهة حالة التضخم الذي يعاني منه الإقتصاد المصري خلال تعاملات الفترة الاخيرة.