حبس مقاول بتهمة قتل زوجته بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب بسبب خلافات زوجية بينهما، كما صرحت بدفن جثة المتوفاه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كانت منطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب قد شهدت جريمة قتل مأساوية راحت ضحيتها زوجه على يد زوجها الذي إنهال عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها في الحال، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وحاول المتهم خلال وجوده بالمستشفى إخفاء جريمته بالادعاء بأنها سقطت وارتطمت بالأرض.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب مقتل ربة منزل تدعى "رانيا.ج" على يد زوجها ويدعي "سيد" ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام على إثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب وإصابتها بشومه في رأسها فلفظت انفاسها الأخيرة في الحال.

كما دلت التحريات بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز قليوب أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول إخفاء الجريمة وادعى سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفى تبين وجود شبهة جنائية وأثار ضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وأداة الجريمة المستخدمة فى الواقعة.