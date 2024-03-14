الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل : ختام برامج تدريبية مجانية للفتيات بالمنيا

فعاليات
فعاليات

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، نظمت فعاليات الاختبار النهائي للدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية تل بنى عمران بمركز ديرمواس ، وتخرج 19 متدربة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وأيضاً تنظيم ندوة للتوعية حضرها 50 متدربة ، حول المساواة بين الجنسين بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، للمتدربين والمتدربات بالدورات المنعقدة بالمركز ، والدورات المجانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى ، والعاملين بمركز التدريب المهنى ، طبقا لخطة عمل وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للمديرية .

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وزارة العمل تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بـأسوان

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وزارة العمل : عقود عمل للشباب وذوي الهمم بشركة مواد غذائية بسوهاج

 

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى المحافظات.

 وأضافت مدير المديرية أن الإختبار مل جانب نظري وآخر عملى على المناهج التي جرى تقديمها خلال التدريب وفق نظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية لكل دورة على مهنة الخياطة ، وحضر الاختبار ايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، و منوهة أيضاً إلى أنه جرى تنظيم اجتماع لوحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بناء على التشكيل الجديد للوحدة طبقا للقرار الوزارى ، وحضر الاجتماع أعضاء الأمانة الفنية ، وتنظيم ندوة تثقيفية تناولت شرح موضوعاتها تريزه سلامة مدير تراخيص الأجانب ، وعزة الجندى مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية ، كما جرى تسليم شهادات إتمام التدريب على الخريجات من الدورات التدريبية على مهن التطريز و التفصيل

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