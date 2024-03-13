وزارة العمل تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بـأسوان

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم تنظيم ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية بمستشفى الصدر وذلك بحضور عدد من الأطباء وطاقم التمريض وبمشاركة المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، والمهندس طه فتحى مفتش المكتب، صرح بذلك فوزى صابر مدير مديرية العمل والذى أكد على أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى ومختلف القطاعات الخدمية.

لافتاً إلى أن الندوة شملت التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وشرح أهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارىء على أرض الواقع ، بالإضافة إلى شرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية وكيفية تقييمها وإتخاذ الإجراءات الإحترازية بالمستشفى.

وأوضح مدير مديرية العمل بأن المتدربين حرصوا على تقديم خالص شكرهم لوزير العمل ولمحافظ أسوان على إتاحة الفرصة لحضور فعاليات هذه الندوة التثقيفية لزيادة وعيهم، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات لتعم الفائدة ولتعظيم مدى الإستفادة لدى أكبر عدد من العاملين بالقطاعات المختلفة.

كما تقدموا بالشكر أيضاً للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات والمادة العملية المتخصصة التى حصلوا عليها .