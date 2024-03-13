وزارة العمل : عقود عمل للشباب وذوي الهمم بشركة مواد غذائية بسوهاج

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، سلمت عدد 71 عقد عمل للشباب في شركة توفير المواد الغذائية " كازيون " ، والتي شملت عدة وظائف منها : مديري فروع ، ومساعدي مديري فروع ، ورئيس وردية ، وموظفين فرع ، بالإضافة إلى تسليم 5 عقود عمل لذوي الهمم بالشركة ، وجاري استكمال العدد المطلوب ليصل إلي 100 موظف بالشركة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل ، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها ، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها ، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات ، وأضاف مدير المديرية انه جرى تنظيم ملتقي توظيف في نوفمبر الماضي ، بقاعة التدريب الإداري بديوان المديرية لشركة كازيون ماركت لبيع وتوزيع المواد الغذائية بسوهاج والتي افتتحت 15 فرع بسوهاج ، وجرى عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين لاختيار 100 موظف من أفضل العناصر المؤهلة ، وفقاً للشروط الواردة بالإعلان ، وبالفعل جرى اختيار 71 وتم تدريبهم في محافظة المنيا بعد استكمال إجراءات تعيينهم .

وأشار مدير المديرية إلى انه جرى توقيع عقود عمل لعدد 5 من ذوي الهمم لاستيفاء النسبة القانونية الـ 5 % من إجمالى عمالها من بين تلك الفئة ، وهم : أحمد عثمان على القط ، حمدي السيد محمد ، اسماء محمد مصطفى ، ومحمد السيد محمد ابو الحسن ، ومحمد مصطفي خليل، للعمل على وظيفة ( موظف فرع ) وفقاً للإعاقة والمؤهل ، بعد التأكد من استيفاء جميع العقود للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، ومنها الحد الأدنى للأجور ، والتأمين الاجتماعي علي العمال ، والإجازات ، وكافة الحقوق والالتزامات ، كما كرم مسئولي الشركة لالتزامهم بالتعيين عن طريق وزارة العمل واستيفاء نسبة ذوي الهمم ، وحضر تسليم العقود والتكريم : إلهام السيد مدير عام شئون المناطق ، ومن الشركة احمد يوسف المدير الإقليمي للشركة لجنوب الصعيد ، ورامي شوقي مدير الموارد البشرية ، و إسلام علاء مدير البيع.

