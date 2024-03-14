الخميس 14 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مظاهر الاحتفال بعيد الأم في بعض دول العالم

عيد الأم
عيد الأم

عيد الأم .. تحتفل مصر وبعض دول العالم في الحادي والعشرين من مارس كل عام بعيد الأم، وذلك تقديرًا لدورها الكبير  الذي تقوم به في تربية النشء وكتعبير لرد الجميل على سنوات الجهد، فهي جزء لا يتجزأ من المجتمع بل أهم عنصر فعال ومؤثر فيه.

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ويتزامن الاحتفال بعيد الأم كل عام مع بداية فصل الربيع الذي يعد من أفضل فصول العام فهو يعد فصل الخير والعطاء والنماء.

فكرة الاحتفال 

وجاءت فكرة الاحتفال بعيد الأم في مصر في خمسينيات القرن الماضي للصحفيين الراحل علي أمين ومصطفى أمين مؤسسي جريدة أخبار اليوم حيث كتب علي أمين في زاويته الصحفية اليومي "فكرة" دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم.

ويرجع اقتراحه ذلك عندما زارت إحدى الأمهات الراحل في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترملت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تمامًا، ومن هنا اقترح تخصيص يومًا للاحتفال بعيد الأم.

وتتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأم في بعض بلدان العالم، ترصدها "بوابة الوفد"، في التقرير التالي:

مصر

يُقدم الكثير من الأبناء في مصر العديد من الهدايا والزهور للأمهات على مختلف أنواعها تقديرًا لدور الأم واعترافًا بجهودها المضنية.

السويد

وفي السويد يتم الاحتفال بعيد الأم حيث تظل على سريرها دون القيام بأي عمل أو مجهود ويقدم أولادها لها الإفطار.

فرنسا

وفي فرنسا يقوم الأبناء بتقديم كعك على شكل وردة للأمهات، احتفالًا بعيد الأم وتقديرًا لأدوارها المضنية التي تقوم بها.

المكسيك

يعتبر يوم الأم احتفال مهم، حيث يكون هذا اليوم مليئا بالموسيقى والطعام والاحتفالات، حيث يعد من الأيام التي تشهد ازدحاما في السنة بالنسبة للمطاعم المكسيكية.

الولايات المتحدة الأمريكية 

يتم الاحتفال بعيد الأم في أمريكا من خلال انخفاض مبيعات البطاقات والهدايا وباقة الزهور، إذ يعتبره كثيرون ثالث أكبر عطلة بعد الكريسماس وعيد الحب.

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