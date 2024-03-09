الأم المثالية بأسوان: التكريم جرعة إيجابيه للعاملين بوزارة المالية

قالت الأم المثالية بمحافظة أسوان سحر السيد، وهي أم لطفل من ذوى الهمم، أن تكريم اليوم من وزير المالية الدكتور محمد معيط للعاملين من مختلف المحافظات، كان بمثابة تشجيع وخصوصا الأمهات "أرامل الشهداء" وبنسبة لي أم لطفل من ذوي الهمم ووالده متوفي حيث كان التكريم بصحبة ابني وقد سلمه الوزير الدرع الخاص بالتكريم.

والجدير بالذكرأنه قد شهد مسرح وزارة المالية، صباح اليوم، تكريم الأمهات المثاليات من العاملين بالوزارة من محافظات مختلفة وعددهم 31 ام مثاليه، حيث تم تكريم أمهات ارملة شهيد، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير الماليه، شهد مسرح الوزارة اليوم تكريم 31 أم مثاليه من العاملين بالوزارة.

وتضمنت أسماء الأمهات المكونات التالى: الام إيناس يحي من المكتب الفني لوزارة المالية ارملة شهيد، ورحاب علي محافظة الشرقيه ارملة شهيد، سمر محب الدين رئيس قطاع المحليات، زيزى عبدالرزق وكيل وزارة ، نهاد نيازي إدارة التدريب، رحاب السعيد مكتب فني وزير الماليه، عفاف عاشور وكيل قطاع الوكيل الدائم ارملة، صبرين احمد قطاع الوكيل الدائم، الشيماء حسن وحدة تكافؤ الفرص متزوجه، ساميه محمد موازنات الأمن والعادلة، سوسن محمد قطاع التمويل، وإيمان عبدالستار الحسابات والمدريات متزوجه، سناء محمد الحسابات والمدريات متزوجه، أميمه سامي موازنات التنمية البشرية، وهدى علي موازنات البنيه التحتيه، بسينه وهيب متزوجه محافظة الأقصر، مكيه جاد محافظة الاقصر أرملة، سحر السيد عبدالله محافظة اسوان ، حليمه عبدالحميد محافظة الإسماعيلية ارمله، دينا ابراهيم الشرقيه ارملة، ساميه معوض محافظة الفيوم ، نفيسه حسني الموازنه العامه، جمالات أحمد محافظة بورسعيد، عنايت محمد محافظة القليوبيه ارمله، حنان مصطفي محافظة الاسكندرية أرملة، احلام صبح جهاز تصفية الحرسات أرملة، عزة عبدالمحسن محافظة المنوفيه ارمله، حنان السيد محافظة السويس، وعزة السيد الموازنه العامة، وجيهان عاطف مدير مالية الجيزة.

وعقب الإنتهاء من فعاليات التكريم التقط الدكتور محمد معيط وزير المالية صورة تذكارية برفقة الأمهات المثاليات المكرمات.