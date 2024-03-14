مسلسل حق عرب الحلقة 4| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

ينافس مسلسل حق عرب الذي يعرض على قناة On Drama ضمن خريطة درامية مميزة بالماراثون الرمضاني 2024، وتأتي مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشتها اليوم على النحو التالي.

مسلسل حق عرب

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4

تعرض قناة On Drama الحلقة 4 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة الثالثة عصرا.

ويبدأ عرض الحلقة 4 من مسلسل حق عرب من خلال منصة watch it الإلكترونية والتي يعرض عليها جميع حلقات المسلسل تزامنا مع عرضها على شاشة التلفزيون.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، أحمد صيام، دنيا المصري، كارولين عزمى، دينا فؤاد، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

