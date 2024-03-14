يحل فريق سبارتا براج التشيكي ضيفًا على ليفربول، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان ليفربول حقق الفوز في مباراة الذهاب على أرض سبارتا براج بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج اليوم في الدوري الأوروبي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج اليوم

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي

يعلق على المباراة، حفيظ دراجي.

في سياق متصل حذر المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه من مباراة سبارتا، في الدوري الأوروبي رغم الفوز ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 1/5، مشيرا إلى أن قائمة الفريق للمباراة قد تضم نجم الفريق محمد صلاح عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها .

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "كان من المستحيل أن يشارك صلاح لفترة أطول في المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي".

وأضاف المدرب الألماني "لست متأكدا من أنه جاهز للعب 90 دقيقة أو بإمكاننا إشراكه في مباراة كاملة، لكنه جاهز للمشاركة من البداية".